İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yaraların sarılması için gerekli adımlar atılıyor"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yaraların sarılması için gerekli adımlar atılıyor"

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yaraların sarılması için gerekli adımlar atılıyor" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sel felaketinin yaşandığı Bursa Kestel ilçesi Dudaklı Mahallesi'nde incelemelerde bulunuyor.

22.06.2020 13:11 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:18

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yaraların sarılması için gerekli adımlar atılıyor"

BURSA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sel felaketinin yaşandığı Bursa Kestel ilçesi Dudaklı Mahallesi'nde incelemelerde bulunuyor. Soylu, "Yaraların sarılması için gerekli adımlar atılıyor" dedi.

Soylu, dün akşam 19.00 itibariyle şiddetlenen yağmurun Kestel Dudaklı ile Kayacık mahallelerinde etkili olduğunu belirterek, "Kader kızımız hayatı burada kaybetti. Biraz sonra cenazesini kılacağız. Allahtan rahmet diliyoruz. Diğer taraftan aynı aileden 5 kişi sele kapıldı. Bunlardan dördü Medine Bilen, Nazire Bilen, Ahmet Bilen ve Türkan Bilen'e ulaşıldı. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Derya'nın araması devam ediyor. Duamız canlı şekilde ulaşabilmek. Tüm ekiplerimiz, havadan İKU ve diğer araçlarımız aramalara devam ediyorlar. AFAD ve kurtarma ekiplerimiz Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerimiz aynı zamanda Aile Çalışma Sosyal Hizmetler, Çevre Şehircilik ekiplerimiz hasar tespiti yapıyor. Aynı zamanda psiko-sosyal destek sağlanacak" dedi.

Kriz masası oluşturuldu

Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi beraber işin başından beri kriz masasının oluşturduklarını belirten Soylu, "Valilik koordinasyonunda gıda ve yol temizleme çalışmaları yapılıyor. Aracı sürükleyen su, bir yerde birikinti oluşturdu ve o araçlar alındı. Hala alınmaya devam ediyor. Bütün bunlarla beraber hasar tespit çalışmaları devam etmekte. Hem de bir taraftan yaralar sarılması için gerekli adımlar atılmaktadır. Dün gece buradaki mahalle sakinleri ile konuştuklarımızda hayatları boyunca böyle bir şey görmediklerini söylediler. Bu konuda elbette gerekli tedbir alınacak. Kanalizasyon, altyapı, gerekli hizmetler bölgede var. Çok şiddetli bir yağış olunca bazen taşıyamıyor ve böyle hem maliyeti yüksek hem acı kayıplarla karşı karşıya kalıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı meteoroloji uyarıları çok önceden yapıyor uyarılara dikkat etmek gerekir. Gerekli tedbirleri almak gerekir. umuyoruz bir daha böyle bir afetle karşılaşmayız" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Yaraların sarılması için gerekli adımlar atılıyor'

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak Haber
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Haber
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı Haber
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var Haber
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti Haber
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te Haber
Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti
Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Parkta POS cihazıyla alkol satışına polis baskını
Parkta POS cihazıyla alkol satışına polis baskını
Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu
Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu
İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler
İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa...
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı
Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Mustafa Şentop Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Acun Ilıcalı Safiye Soyman Burcu Esmersoy
Spor Adem Büyük Fatih Terim Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Sel Ateş Bursa Gaziantep
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Yaraların sarılması için gerekli adımlar atılıyor" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 13:35:04. #1.15#
title