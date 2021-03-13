İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesinin vefatı nedeniyle hastaneye taziye ziyaretleri sürüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun vefatı nedeniyle hastaneye başsağlığı ziyaretleri devam ediyor.

Servet Soylu'nun vefatının ardından İçişleri Bakanı Soylu, eşi Hamdiye Soylu ve babası Hasan Soylu hastaneye geldi.

Bakan Soylu'yu hastanenin önünde karşılayan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, başsağlığı dileklerini iletti.

Vefat haberini alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Vali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, bazı kaymakamlar ve AK Parti ilçe başkanları ile Bakan Soylu'nun yakınları hastaneye taziye ziyaretinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu