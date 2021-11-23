İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Güney Afrika ve Kazakistanlı mevkidaşları ile görüştü - Haberler
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Güney Afrika ve Kazakistanlı mevkidaşları ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Güney Afrika ve Kazakistanlı mevkidaşları ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güney Afrika Cumhuriyeti Polis Bakanı Bhekukhona Cele ve Kazakistan İçişleri Bakanı Yerlan Turgumbayev ile görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güney Afrika Cumhuriyeti Polis Bakanı Bhekukhona Cele ve Kazakistan İçişleri Bakanı Yerlan Turgumbayev ile görüştü.

Interpol'ün 89'uncu Genel Kurulu Haliç Kongre Merkezinde devam ediyor. 160 ülkeden temsilcinin katıldığı genel kurulda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dış ülke mevkidaşları ile görüşmelerini sürdürdü. İlk olarak Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin ile bir araya gelen Soylu, daha sonra Angola İçişleri Bakanı Eugenio Laborinho ile görüştü. Soylu, bu görüşmelerin ardından Güney Afrika Cumhuriyeti Polis Bakanı Bhekukhona Cele ve Kazakistan İçişleri Bakanı Yerlan Turgumbayev ile bir araya geldi. Görüşmeler basına kapalı olarak gerçekleştirildi. - İSTANBUL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Güney Afrika ve Kazakistanlı mevkidaşları ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Güney Afrika ve Kazakistanlı mevkidaşları ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Güney Afrika ve Kazakistanlı mevkidaşları ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Güney Afrika ve Kazakistanlı mevkidaşları ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Güney Afrika ve Kazakistanlı mevkidaşları ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Güney Afrika ve Kazakistanlı mevkidaşları ile görüştü

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