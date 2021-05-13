İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Düz Tepe Üs Bölgesi'nde kıldı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Düz Tepe Üs Bölgesi'nde kıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Düz Tepe Üs Bölgesi'nde kıldı
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı namazını Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 480 rakımlı Düz Tepe Üs Bölgesi'nde bulunan askerlerle kıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı namazını Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 480 rakımlı Düz Tepe Üs Bölgesi'nde bulunan askerlerle kıldı.

Bakan Soylu, Hakkari'deki temasları kapsamında, beraberinde Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile İkiyaka Dağları'ndaki Düz Tepe Üs Bölgesi'nde askerlerle bir araya geldi.

Soylu ile beraberindekiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak askerlerle bayram namazı kıldı, bayramlarını kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek de eşlik etti.

Bakan Soylu, buradaki ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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