Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu ve Moğolistan Savunma Bakanı Gürsed, KEK Toplantı Tutanağını imzaladı (2) - Haberler
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Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu ve Moğolistan Savunma Bakanı Gürsed, KEK Toplantı Tutanağını imzaladı (2)

AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Moğolistan Savunma Bakanı Saikhanbayar Gürsed, "Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik Komisyonu 9. Dönem Toplantısı kapanış oturumu ve KEK Toplantı Tutanağı İmza Töreni'ne katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Moğolistan Savunma Bakanı Saikhanbayar Gürsed, "Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik Komisyonu 9. Dönem Toplantısı kapanış oturumu ve KEK Toplantı Tutanağı İmza Töreni'ne katıldı. (2)

Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu ve Moğolistan Savunma Bakanı Gürsed, KEK Toplantı Tutanağını imzaladı (2)

Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu ve Moğolistan Savunma Bakanı Gürsed, KEK Toplantı Tutanağını imzaladı (2)

Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu ve Moğolistan Savunma Bakanı Gürsed, KEK Toplantı Tutanağını imzaladı (2)

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AA / Fatih Başaran - Son Dakika Haberleri

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