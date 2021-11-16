Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu ve Moğolistan Savunma Bakanı Gürsed, KEK Toplantı Tutanağını imzaladı (2)
AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Moğolistan Savunma Bakanı Saikhanbayar Gürsed, "Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik Komisyonu 9. Dönem Toplantısı kapanış oturumu ve KEK Toplantı Tutanağı İmza Töreni'ne katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Moğolistan Savunma Bakanı Saikhanbayar Gürsed, "Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik Komisyonu 9. Dönem Toplantısı kapanış oturumu ve KEK Toplantı Tutanağı İmza Töreni'ne katıldı. (2)