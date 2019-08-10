İçişleri Bakanı Soylu trafik denetimine katıldı

10.08.2019 04:31

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum'un Osmancık ilçesinde trafik denetlemesine katılarak vatandaşlarla bayramlaştı

Amasya'nın Merzifon ilçesinden kara yolu ile Çorum'un Osmancık ilçesine gelen Soylu, ilçe çıkışındaki yol uygulamasına katıldı. Ekipler tarafından kontrol amacıyla durdurulan bir yolcu otobüsüne binen Soylu, sürücü ve yolculara "hayırlı yolculuklar" diledi.

Bakan Soylu, bazı yolcuların isteği üzerine öz çekim de yaptı. Çocuklara oyuncak ve broşür dağıtan Soylu, kendisini bekleyen vatandaşlarla bayramlaştı. Hollanda'da yaşayan Emin Yılmaz, Soylu'ya sarılarak "Gecenin ikisi olmuş, adam uyumuyor. Allah razı olsun." dedi.

Bakan Soylu, ilçeden helikopterle ayrıldı.

Kaynak: AA