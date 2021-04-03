İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU SULTANGAZİ GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILDI
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İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU SULTANGAZİ GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Sultangazi Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Sultangazi Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Sultangazi Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Göç İdaresi Müdürü Bayram Yalınsu, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Turan Çelik ve diğer yetkililer katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda ilçedeki uyuşturucu ve terörle mücadele ile göç, asayiş ve salgın konuları ele alındı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU SULTANGAZİ GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILDI
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU SULTANGAZİ GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILDI
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU SULTANGAZİ GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILDI
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU SULTANGAZİ GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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