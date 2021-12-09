İçişleri Bakanı Soylu, Romanya Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Danışmanı Oprişor'u kabul etti - Haberler
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İçişleri Bakanı Soylu, Romanya Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Danışmanı Oprişor'u kabul etti

İçişleri Bakanı Soylu, Romanya Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Danışmanı Oprişor'u kabul etti
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Romanya Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Danışmanı Lon Oprişor'u kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Romanya Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Danışmanı Lon Oprişor'u kabul etti.

Gölbaşı Vilayetler Evi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu hazır bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, Romanya Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Danışmanı Oprişor'u kabul etti

İçişleri Bakanı Soylu, Romanya Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Danışmanı Oprişor'u kabul etti

İçişleri Bakanı Soylu, Romanya Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Danışmanı Oprişor'u kabul etti

İçişleri Bakanı Soylu, Romanya Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Danışmanı Oprişor'u kabul etti

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AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

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