İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç'in cenazesi defnedildi
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İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç'in cenazesi defnedildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 81 yaşında vefat eden kayınpederi Metin Dinç'in cenazesi, Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verildi.

12.07.2020 19:00 | Son Güncelleme: 12.07.2020 19:07

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 81 yaşında vefat eden kayınpederi Metin Dinç'in cenazesi, Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verildi.

Gece saatlerinde rahatsızlanan ve götürüldüğü Bafra Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Dinç için Hacı Nabi Mahallesi'nde kurulan taziye çadırında Bakan Soylu ve eşi Hamdiye Soylu, başsağlığı dileklerini kabul etti.

Dinç'in cenazesi gasilhaneden evinin önüne götürülüp helallik alınmasının ardından Bafra Büyük Cami avlusuna getirildi.

Burada vatandaşlar camiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ellerine dezenfektan sıkılarak ve ateşleri ölçülerek alındı.

İkindi vakti Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından kılınan cenaze namazının ardından Dinç'in cenazesi, İkizler Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye Bakan Soylu'nun yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AK Parti Samsun milletvekilleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç'in cenazesi defnedildi

Kaynak: AA

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