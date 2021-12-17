İçişleri Bakanı Soylu, Macaristan'daki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Macaristan'daki Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Resmi ziyaret kapsamında başkent Budapeşte'de bulunan Soylu, buradaki Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek Birinci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitleri Anıtı'na çelenk bıraktı.

Soylu'ya, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın yanı sıra Türk heyeti eşlik etti.

Askerlerin mezarlarına karanfil ve gül bırakıp dua eden Soylu, imzaladığı şehitlik defterine şunları yazdı:

"Bu coğrafyadaki hiçbir milletin tarihi, diğerlerinden bağımsız, yalnız bir tarih değildir. Macaristan'la tarih boyunca kurduğumuz yakın ilişkiler, Macar kökenli ünlü tarihçimiz Peçevi'den İbrahim Müteferrika'ya kadar Macar asıllı pek çok değerli insanımız, ülkemize sığınmış ve Sultan Abdülmecid Han'ın tüm baskılara rağmen iade etmediği Macar mülteciler ve nihayetinde Galiçya Cephesi'nde kahramanlık destanı yazan aziz şehitlerimiz, iki ülke tarihindeki dostluk zeminin temel taşları olmuştur.

Burada yatan kahramanlarımız, onların manevi varlıkları, onurlu duruşlarıyla verdikleri mesaj, geçmişteki güzel ilişkilerimizi geleceğe de taşıyacak olan en önemli rehber olacaktır. Bu vesileyle burada yatan tüm şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş ülke Macaristan'ın topraklarında huzur içinde yatınız. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun."

AA / Mehmet Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet