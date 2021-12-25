İçişleri Bakanı Soylu, Karadeniz Vakfı 17. Olağan Kongresi'nde konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin birçok vesayeti yendiğini belirterek, "Şimdi önümüzde bir vesayet kaldı, ekonomik vesayet. Kur ve faiz arasına sıkışmış, sürekli olarak dışarıya haraç vermek zorunda olan bir Türkiye'den, üretim ekonomisine, istihdama dönen bir Türkiye'yi, Cumhuriyet'in ikinci asrında gelecek nesillerimize bırakmakla mükellefiz." dedi.

Soylu, Sarıyer'deki İbrahim Cevahir Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Karadeniz Eğitim Kültür ve Çevre Koruma Vakfı 17. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, güç mücadelesinin dünya tarihinin her döneminde olduğunu ama dünyada ilk kez bu kadar vizyonsuz, sahipsiz, lidersiz, kimsenin ne yapacağını bilmediği bir hal yaşandığını ifade etti.

Terör örgütünü besleyip büyütenlerin bunun önünü alamadığını, üretilen istikrarsızlık, fakirlik ve başlatılan kitlesel göçle mücadele edilemediğini belirten Soylu, doğuyu esir etmek için uyuşturucu üretip satanların, üretenlere kapı açanların ve terör örgütünün yapacağı kirli işleri buradan finanse edenlerin şimdi gençlerini kurtaramadıklarını, 40 yıl önce kurulan Avrupa Birliğinin göç kriziyle dağıldığını ve buna engel olunamadığını kaydetti.

21. asırda dünyanın 4 küresel sorununa işaret ederek, bunlardan ilkinin salgın olduğuna değinen Soylu, dünyanın en büyük ve zengin ülkelerinin bu krizde patenaj yaptıklarını, havalimanlarından birbirlerinin maskelerini gasbetmeye çalıştıklarını, aşıyı başka ülkelere vermemek için bahane ürettiklerini ve insanlığı büyük bir zorla karşı karşıya bıraktıklarını dile getirdi.

Dünyadaki ikinci krizin de göç olduğuna dikkati çeken Soylu, "Göç krizinin müsebbibi biz değiliz. Afganistan'ı işgal eden de biz değiliz. Ama dünya, göç krizini kaynağında değil yani Suriye'de, Afganistan'da, Pakistan'da, Afrika'da değil, Türkiye ile Yunanistan, Türkiye ile Suriye ve Türkiye ile İran sınırına sıkıştırmaya çalıştı. Yani göç meselesini bir vekalet savaşı, terör, ekonomik fukaralık meselesi olarak görmekten ve kaynağından tüketmekten ziyade küresel dünya, Batı'daki sorunlarını Doğu'ya yığabilmek için Türkiye ile bu ülkelerin sınırları arasındaki bir problem olarak ortaya koydu. Peki kendisi ne yaptı? Angelina Jolie fotoğrafıyla beraber dünyadaki göç krizini yönetmeye çalıştı. Batı'nın alabileceği bir risk, atabileceği bir adım yoktur." diye konuştu.

Dünyadaki üçüncü krizin enerji, dördüncü krizin ise ekonomik çıkmaz olduğunu, bunların yanında bölgesel ve yerel krizlerin de yaşandığını belirten Soylu, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanılan tek şeyin, krizleri küresel yönetimle ve kurumlarla çözemeyen ve krizlerle ülkeleri karşı karşıya bırakan bir dünya olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, Türkiye'nin ve etrafındaki coğrafyanın, bu süreçte küresel problemlerin prangası altında kaldığına işaret ederek, Türkiye'nin bu krizlerden kurtulmak için yerel, ikili ve bölgesel iş birlikleri ile sınır ve kıta aşan iş birlikleri gerçekleştirdiğini vurguladı.

Türkiye'nin salgın sürecinde birçok ülkeye destek olduğunu anlatan Soylu, "Türkiye'deki dışarıdan çok daha büyük, güçlü ve dost olarak görünüyor. Gittiğim her yerde bunu çok rahat bir şekilde hissedebiliyorum." dedi.

"Bu coğrafyanın kilidi biziz"

Geçen hafta Çobanbey'e gittiğini, Türkiye'nin, Suriye'de olmasının hep eleştirildiğini aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Orada çocukların katline seyirci kalan bir Türkiye mi yoksa bütün dünyanın insanlık denen hassasiyeti unuttuğu dönemde oraya el uzatan, onlarla beraber olan bir Türkiye mi olmalı? Biz niye İdlib'deyiz? 50 bini aşkın briket evi yaptık, şimdi insanlar oturuyorlar. 50 bin daha yapıyoruz. Yapmasaydık da onlar da Türkiye'ye mi gelselerdi? Yapmasaydık onlar da Esad'ın mezalimi altında ölseler miydi? Yetim evleri yaptık. Dünyada hangi ülke yaptı? Biz asil bir milletiz. 'Komşusu açken tok olan bizden değildir' diyen bir anlayışın mensuplarıyız. Sabahtan akşama kadar eleştiriyorlar, 'Ne işiniz var, ne yapıyorsunuz orada?' Bizatihi ben 6 defa gittim. Ben gitmeden bir gün önce orada Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir askerimizi şehit etmişlerdi. Burası güvenlikli bir yer değil ama bir şey var. Eğer düşmanlarımızdan daha cesaretli olamazsak, bu coğrafyayı huzura eriştiremeyiz. Bu coğrafyanın kilidi biziz."

Soylu, Çobanbey'de iki yıl önce başlatılan proje kapsamında 1400 dükkanlı bir sanayi sitesi inşasının devam ettiğini, 2022 Haziran'da tamamlanacağını ve burada 25 bini aşkın insanın çalışacağını, aynı projelerin Azez, Mare, El Bab'ta da yapıldığını, dertlerinin Batı medeniyetleri gibi sömürmek değil, insanlığa hayat verebilmek olduğunu söyledi.

"Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu irade, Türkiye'ye bambaşka bir yol açmaktadır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye, Cumhuriyet'in ikinci asrına güçlü bir şekilde hazırlanıyor. Derdimiz şu, 2023 bilançosunu güçlü tutmak. Hepimiz kendi içimizde güçlü tutmalıyız. Çünkü o bilanço yeni bir başlangıç noktasıdır. Bir sonraki asra Türkiye'yi güçlü götürebilmek, zeminini en güçlü tutabilmek anlayışını ortaya koyabilen bir bilançodur. Türkiye birçok vesayeti yendi. Şimdi önümüzde bir vesayet kaldı, ekonomik vesayet. Kur ve faiz arasına sıkışmış, sürekli olarak dışarıya haraç vermek zorunda olan bir Türkiye'den, üretim ekonomisine, istihdama dönen bir Türkiye'yi, Cumhuriyet'in ikinci asrında gelecek nesillerimize bırakmakla mükellefiz." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu ve güneydoğunun her tarafında huzurun hakim olduğunu, terör vesayetinin kalktığını, yollar, barajlar, okullar, üniversiteler, havalimanları ve sanayi siteleri inşa edildiğini anlatan Soylu, Türkiye bunları yaparken Amerika'nın da PYD ile PKK'ya para, eğitim, lojistik, strateji ve moral verdiğini kaydetti.

Soylu, bu yüzden Türkiye'nin sadece terörle değil, kendini sözde "barışın temsilcisi" olarak ifade eden Amerika'ya karşı da mücadele ettiğini vurguladı.

Kritik dönemlerde irade ortaya koymanın ve güçleri birleştirmenin önemine dikkati çeken Soylu, sözlerini, "Bugün Cumhur İttifakı'nın da ortaya koyduğu irade ve inanç, Türkiye'ye bambaşka bir yol açmaktadır. Elbette ki eksikler olabilir, görevimiz eksiklikleri tamamlamaktır. Tamamlamaya yönelik iradeyi ortaya koymaktır." diyerek tamamladı.

Kongrede, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve Karadeniz Vakfı Başkanı Yusuf Cevahir de birer selamlama konuşması yaptı.