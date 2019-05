İçişleri Bakanı Soylu: "Hiçbir oyun başka bir noktaya kaymasına müsaade edilmeyecektir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin, "Teşkilatımız bu seçime hem sandık kurulu üyelerimizi, hem sandık kurulu müşahitlerimizi, hem de tüm avukatlarımızı eğiterek tekrar hazırlıyorlar. Göreceksiniz bu seçimde vatandaşımızın kullandığı hiçbir oyun başka bir noktaya kaymasına müsaade edilmeyecektir." dedi.

Üsküdar'da bir kafede gençlerle buluşan Soylu, selamlaştığı gençlerle fotoğraf çektirdi. Bazı gençler Soylu'ya çiçek takdim etti.

Söyleşi gerçekleştirdiği gençlerin sorularını yanıtlayan Soylu, Türkiye'nin stratejisi güçlü bir bölgede bulunduğunu belirtti.

Akdeniz'in ticaret, Karadeniz'in ise stratejik olarak önemli olduğuna değinen Soylu, Türkiye'nin Ege'de Yunanistan ile yıllardır karşı karşı kaldığını dile getirdi.

"Münhasır bölgede çıkacak enerji kaynağı elbetteki bu tartışmayı alevlendirmektedir." diyen Soylu, "Ama size şu kadarını söyleyeyim, Türkiye Ege'de pabuç kaptırmaz. Bu kadar açık ve net." ifadesini kullandı.

"CHP ikili bir söylem dili kullanmaktadır"

Siyasi partilerin de insanlar gibi karekterlerinin bulunduğunu ve bu karekterlerinden kopamayacaklarını belirten Soylu, halkın siyasetçi ile siyasi partileri değerlendirebileceğini söyledi.

CHP'nin samimiyetten uzak olduğunu dile getiren Soylu, şöyle konuştu:

"CHP ikili bir söylem dili kullanmaktadır şu anda. İkili söylem dili ne demektir? Samimiyetten uzaklıktır değil mi, bir taraftan Türkiye'ye bugüne kadar maliyet verenlerle kol koladır. İkincisi de öyle bir uçar, bir kucaklama üslubuyla. Size bir şey söyleyeyim. Ön tarafta İmamoğlu var değil mi? Ne anlatıyor? 'Kucaklayacağım' diyor. Başka bir şey duydunuz mu? İstanbul adına söylediği başka bir şey var mı? İstanbul'un geleceği adına, İstanbul'un küresel güç merkezi getirebilmek adına söylediği bir şey var mı? Ben duymadım. Ben İstanbul seçmeniyim, beni heyecanlandıracak bir şey duymadım."

Siyasetin samimiyet üzerinden yürüdüğünün altını çizen Soylu, "CHP'nin bu millete karşı samimi olma fırsatı hiç yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'yi 27 Mayıs'a götüren CHP'nin politikalarıdır"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarını eleştiren Soylu, "Türkiye'yi 27 Mayıs'a götüren Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarıdır. Her sınav zamanı sınıfta kalmışlardır. 28 Şubat'ta sınıfta kalmışlardır, 15 Temmuz'da sınıfta kalmışlardır. 17-25 Aralık darbesinde sınıfta kalmışlardır, Gezi Olayları'nda sınıfta kalmışlardır. Bu bir karakter ve bu değişmez." dedi.

"Hiçbir oyun başka bir noktaya kaymasına müsaade edilmeyecektir"

AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük teşkilatı olduğunu ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Teşkilatımız bu seçime hem sandık kurulu üyelerimizi, hem sandık kurulu müşahitlerimizi, hem de tüm avukatlarımızı eğiterek tekrar hazırlıyorlar. Göreceksiniz bu seçimde vatandaşımızın kullandığı hiçbir oyun başka bir noktaya kaymasına müsaade edilmeyecektir. Bu konuda hakikaten şu anda teşkilatlarımızda büyük bir hazırlık vardır. Biliyorsunuz onlar sözü iyi söylerler, icraatları söyledikleri söz kadar güçlü değildir. Ama biz de sözü çok abartmayız, işimizi yaparız. Biz 23 Haziran'da işimizi iyi yapacağız inşallah."

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada darbe iştahının her zaman olacağını benzer ülkelerin içinde bulunduğu durumları örnek vererek anlatan Soylu, darbe girişimlerinin önlenebilmesi için Türkiye'nin güçlü ve istikrarlı olması gerektiğine vurgu yaptı.

Soylu, "İstanbul'un gücü üzerinden Türkiye'nin istikrarını bir şekilde gri bir bölgeye itmeye çalışanlara müsaade etmeyin demeye çalışıyoruz. Ama şunu doğru bulmam, Türkiye sürekli ana meselelerini bir darbe korkusunun iklimi üzerinden yürütmeye çalışırsa bu travmatik bir hal alır. Bizim bu travmatik hale teslim olmamamız lazım." diye konuştu.

"Kürt kardeşlerimizi terör örgütünün insiyatifine bırakamayız"

Doğu ve Güneydoğu'da hürriyet ve demokrasi ortamının terör örgütü PKK tarafından istismar edilmeye çalışıldığını kaydeden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda ne durumdalar? 1990 ile 2000 arasında 12-15 terörist vardı. Şu anda 600'ün az üzerinde terörist kaldı dağlarda. Kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu milletle bilek güreşine girmesin, bileğini masaya çarparız. Buna müsaade etmeyiz. Biz atacağımız adımları attık zaten. Atacağımız adımlar bir terör örgütünün veya bir siyasi partinin tespit ettiği adımlar değil, Türkiye'nin demokratikleşme adımlarıydı. Bunu istismar etmeye çalışanlara da fırsat vermeyeceğimizi gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Oradaki Kürt kardeşlerimizi terör örgütünün inisiyatifine bırakamayız."

Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Terör örgütüne katılım 5 bin 556 sayısından bu yıl itibarıyla söylüyorum, ilk 5 ayda 38 sayısına düşmüştür. Terör örgütünden bizim ailelerini ikna ederek, ailelerin teröristleri ikna ederek getirdiğimiz terörist sayısı da bu yılın başından itibaren 92'dir. Neredeyse terör örgütü Türkiye'den bizim üçte birimiz kadar ikna ediyor, biz onun üç katı kadar ikna edip adalete teslim ediyoruz. Bizim psikolojik etkinliğimiz de bizim saha etkinliğimiz de şu anda en üst noktadadır. Terörle mücadelede en üst noktadayız. Bir tek çözüm vardır Türkiye'de o da demokrasi, başka çözüm yoktur."

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları Başkanı Ali Kasım Tuna da selamlama konuşması yaptı. Tuna, program sonunda Soylu'ya plaket takdim etti.

Kaynak: AA