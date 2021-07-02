İçişleri Bakanı Soylu, gazetecilerin sorularını cevapladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gazetecilerin sorularını cevaplaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde katıldığı "Yarın Çok Genç Olacak Projesi" programının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gazetecilerin sorularını cevaplaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde katıldığı "Yarın Çok Genç Olacak Projesi" programının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci