İçişleri Bakanı Soylu, gazetecilerin sorularını cevapladı
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İçişleri Bakanı Soylu, gazetecilerin sorularını cevapladı

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gazetecilerin sorularını cevaplaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde katıldığı "Yarın Çok Genç Olacak Projesi" programının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gazetecilerin sorularını cevaplaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde katıldığı "Yarın Çok Genç Olacak Projesi" programının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

İçişleri Bakanı Soylu, gazetecilerin sorularını cevapladı
İçişleri Bakanı Soylu, gazetecilerin sorularını cevapladı
İçişleri Bakanı Soylu, gazetecilerin sorularını cevapladı
İçişleri Bakanı Soylu, gazetecilerin sorularını cevapladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

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