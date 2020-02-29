İçişleri Bakanı Soylu: Edirne üzerinden 36 bin 776 göçmen ayrıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 36 bini geçtiğini söyledi.
29.02.2020 22:36 | Son Güncelleme: 29.02.2020 22:36
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa'ya gidebilmek için Türkiye'den ayrılan göçmen sayısının 36 bin 776 olduğunu bildirdi.
Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 36 bin 776." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com