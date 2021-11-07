Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu: "Kirli siyasetinizi Şehitlerimizin ailelerinden uzak tutun" - Haberler
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Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu: "Kirli siyasetinizi Şehitlerimizin ailelerinden uzak tutun"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu:

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kirli siyasetinizi Şehitlerimizin ailelerinden uzak tutun" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kirli siyasetinizi Şehitlerimizin ailelerinden uzak tutun" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehitlerimiz, başımızın tacıdır. Şehitlerimizin bizlere emaneti aileleri, başımızın tacıdır. Bu ülke için feda-i can eden Şehitlerimizin ailesine hakaretin üzerinden 32 saat geçti. Ses yok. Kirli siyasetinizi Şehitlerimizin ailelerinden uzak tutun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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