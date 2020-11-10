İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la ilgili olarak Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "Dostum sayın Berat Albayrak'a ülkem, milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden ve istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Berat Albayrak'la ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Soylu mesajında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde beş yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve Büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum sayın Berat Albayrak'a ülkem Milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum" dedi.