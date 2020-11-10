İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la ilgili olarak Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "Dostum sayın Berat Albayrak'a ülkem, milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden ve istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Berat Albayrak'la ilgili paylaşımda bulundu.
Bakan Soylu mesajında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde beş yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve Büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum sayın Berat Albayrak'a ülkem Milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum" dedi.
NE OLMUŞTU?
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın Instagram hesabından istifa ettiğine yönelik paylaşım yapıldı. Albayrak'ın paylaşımında "Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım" ifadeleri kullanıldı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak'ın görevden af isteğini kabul etti. Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan atandı.