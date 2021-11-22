İçişleri Bakanı Soylu: "Bataklık operasyonu Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu suç geliri operasyonudur ve bu operasyon kapsamında 73 sanık... - Haberler
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İçişleri Bakanı Soylu: "Bataklık operasyonu Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu suç geliri operasyonudur ve bu operasyon kapsamında 73 sanık...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Bataklık operasyonu Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu suç geliri operasyonudur ve bu operasyon kapsamında 73 sanık hakkında iddianame düzenlenmiş ve 2 milyar TL'lik mal varlığına el konulmuştur".

İçişleri Bakanı Soylu: "Bataklık operasyonu Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu suç geliri operasyonudur ve bu operasyon kapsamında 73 sanık hakkında iddianame düzenlenmiş ve 2 milyar TL'lik mal varlığına el konulmuştur". - ANKARA

Süleyman Soylu, bütçe komisyonunda CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun

Süleyman Soylu, bütçe komisyonunda CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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