İçişleri Bakanı Soylu, AA Genel Müdürü Karagöz'ü kabul etti - Haberler
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İçişleri Bakanı Soylu, AA Genel Müdürü Karagöz'ü kabul etti

AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
İçişleri Bakanı Soylu, AA Genel Müdürü Karagöz'ü kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü kabul etti.

Bakan Soylu'ya nezaket ziyaretinde bulunan Karagöz, AA'nın çalışmaları ve vizyonu hakkında bilgi verdi.

Karagöz, İçişleri Bakanı Soylu'ya, çeşitli programlarda AA foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflarını takdim etti.

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da konuştu: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da konuştu: (2)

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Son dakika haberleri! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Yurt bahanesiyle) 24 ildeki eylemlere 2243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci. Bu öğrencilerin tamamına...
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