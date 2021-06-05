İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 441 bin 571. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli...

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 441 bin 571. Bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 675 bin 485 kişidir.