İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "2022 Şubat ayında PKK terör örgütüne yönelik toplam 7 bin 166 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin... - Haberler

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "2022 Şubat ayında PKK terör örgütüne yönelik toplam 7 bin 166 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı:

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "2022 Şubat ayında PKK terör örgütüne yönelik toplam 7 bin 166 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 280 operasyon yapılmıştır.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "2022 Şubat ayında PKK terör örgütüne yönelik toplam 7 bin 166 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 280 operasyon yapılmıştır. Operasyonlarda 78'i sağ, 8 teslim olmak üzere toplam 86 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İsmail Çataklı, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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