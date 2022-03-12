İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti

ŞANLIURFA (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Valilik önünde il protokolü tarafından karşılanan İnce, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Erin ile makamında bir süre görüştü.

Vali Erin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Yardımcısı İnce'ye Balıklıgöl tablosu hediye etti.

Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı da bulundu.