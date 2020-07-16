İçine giren yılanı çıkarmak için çamaşır makinesini parçaladılar
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İçine giren yılanı çıkarmak için çamaşır makinesini parçaladılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşlı bir kadının evinde çamaşır makinesine giren 1 metrelik yılanı çıkarmak için itfaiye ekiplerini uzun mücadele etti.

İçine giren yılanı çıkarmak için çamaşır makinesini parçaladılar
16.07.2020 10:54 | Son Güncelleme: 16.07.2020 11:20

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşlı bir kadının evinde çamaşır makinesine giren 1 metrelik yılanı çıkarmak için itfaiye ekiplerini uzun mücadele etti. Makineyi tamamen söken ekipler, başarılı olamayınca makineye çamaşır suru dökerek yılanı çıkardı.

Olay İzmit Hasan Elbeyoğlu Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaşlı bir kadının yaşadığı tek katlı eve giren yılan çamaşır makinesinin içine saklandı. Yılanı çıkaramayan kadın önce 2 oğlunu eve çağırdı. Eve gelen yaşlı kadının oğulları da yılanı çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanın makinenin içine saklanması nedeniyle uzun süre yılanı çıkaramadı.

Makineyi tamamen söken ekipler, yine başarısız olunca makinenin içine çamaşır suyu döktü. Ekiplerin döktüğü çamaşır suyu kokusundan rahatsız olan yılan saklandığı yerden çıkınca itfaiye ekipleri yılanı tutarak makineden çıkardı. Çamaşır makinesinin parçalanmasına neden olan yılan, itfaiye ekiplerince alınarak başka bir alanda doğaya salındı.

Yılanı çıkarmak için makineyi parçaladıklarını söyleyen yaşlı kadının oğlu Erdem Kara, "Annemin evine geldim yılan var diye. Yılanın mutfağa girdiğini görmüşler. Sonra baktık çamaşır makinesinin içine girmiş. İtfaiyedeki arkadaşlar yardımcı oldular sağ olsunlar. Sonuçta hayvanı doğaya salacaklar. Bayağı bir kuytu köşelere girdi. Makineye de zarar vermiş olabiliriz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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