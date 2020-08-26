İçinde 10 kişinin bulunduğu minibüs şarampole takla attı Kayseri'de içinde yabancı uyruklu 10 kişinin bulunduğu minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole takla attı.

Kayseri'de içinde yabancı uyruklu 10 kişinin bulunduğu minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole takla attı.

Edinilen bilgiye göre Yeşilhisar ilçesine bağlı Araplı yokuşunda meydana gelen kazada yabancı uyruklu şahısların içinde bulunduğu 01 MA 0729 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında şarampole takla atarak ters döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan şahıslara olay yerinde müdahale edildi.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA