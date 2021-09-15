Özge Yağız ve Bora Akkaş'ın başrolleri paylaştığı İçimizden Biri dizisi devam ediyor. Bu sezon yayın hayatına başlayacak olan dizi; İçimizden Biri dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler sorularıyla gündeme gelmekte. Peki, İçimizden Biri dizisi ne zaman başlayacak? İçimizden Biri konusu ne, oyuncuları kimler? İçimizden Biri oyuncuları kimler? İçimizden Biri konusu ne? İçimizden Biri yeni bölümü hangi günler yayınlanıyor?

İÇİMİZDEN BİRİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Show TV'nin yeni dizisi İçimizden Biri yeni bölümleriyle her Pazar saat 20:00 'da ekranlara gelecek.

İÇİMİZDEN BİRİ KONUSU NEDİR?

İçimizden Biri dizisinde İrlandalı Hristiyan bir ailenin oğlu olan Adam ile Müslüman ve Türk bir ailenin kızı Havva'nın sıra dışı aşkı anlatılacak. Adam'ın babası William bir Türkiye aşığı olarak Marmaris'te yaşamaktadır. Araştırma görevlisi olan Adam da buraya geldiği sırada Havva'yla karşılaşır ve ilk görüşte aşk başlar. Ancak Havva'nın ailesi bu duruma şiddetle karşı çıkar ve ikilinin mücadelesi bu noktada başlar.

İÇİMİZDEN BİRİ OYUNCULARI KİMLER?

Özge Yağız (Havva Aladağ)

Bora Akkaş (Adam Willson) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Mustafa Avkıran (Hünkar Aladağ)

Derya Alabora (Eva Willson)

Renan Bilek (William Willson)

Asuman Dabak (Büklüm Tatlılı)

Benian Dönmez (Adile Aladağ) Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Burak Satıbol (Gürbüz Gürler)

Deniz Cengiz (Hanım Gürler)

Korhan Herduran (Hulusi Güler)

Ceren Yalazoğlu (Hatun Güler)

Faruk Akgören (Bahtiyar Tatlılı)

İÇİMİZDEN BİRİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İçimizden Biri 1. Bölümünde; Havva ile Adam; iki yıldır aşklarını gizli saklı yaşayan iki aşıktır. Ne var ki Adam artık aşkını gizlemek değil, herkese haykırmak istemektedir. Bu yüzden Havva'ya evlenme teklif eder. Yani yasak elma bu kez Havva'nın değil, Âdem'in elindedir. İki aşık, aşkları için cennetten kovulmayı göze alsa da ödeyecekleri bedelin henüz farkında değillerdir. Bir Türk ile bir İrlandalının; bir Müslüman ile bir Hristiyan'ın birbirine aşık olması, onlara göre normal olsa da bunu Adam'ın papaz olan babasına, Havva'nın hacı olan babasına anlatmak hiç kolay olmayacaktır. Genç aşıklar, ailelerinin neler yapabileceğini gördüğünde ise yöntem değiştirmeye karar verirler. İzin almayacak, emrivaki yapacaklardır. Fakat bu plan, başta bunu kurgulayanlar olmak üzere herkes için sürpriz bir finalle sonuçlanacaktır. Havva ile Adam, artık kendilerinin bile tahmin edemedikleri bir yola girmişlerdir. Neyi kazanıp neyi kaybedecekleri konusunda ise hiçbir fikirleri yoktur.

İçimizden Biri ilk bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

Haberler.com - Gündem