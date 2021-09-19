İçimizden Biri nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? İçimizden Biri hangi şehirde çekiliyor? Dizi Türkiye'de mi çekildi? - Haberler
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İçimizden Biri nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? İçimizden Biri hangi şehirde çekiliyor? Dizi Türkiye'de mi çekildi?

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İçimizden Biri nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? İçimizden Biri hangi şehirde çekiliyor? Dizi Türkiye'de mi çekildi?

Show TV'nin yeni dizisi İçimizden Biri nerede, hangi şehirde çekiliyor merak edildi. Beğeniyle izlenilen dizi Türkiye'de çekilmektedir. Peki, İçimizden Biri hangi ilimizde çekilmiştir? Dizi çekimleri nerede yapıldı? İçimizden Biri nerede çekiliyor? İçimizden Biri Türkiye'de mi çekiliyor? İşte detaylar...

Show TV'nin yeni dizisi İçimizden Biri nerede çekiliyor merak edildi. Beğenilen dizi hangi şehirde ve ilçede çekiliyor araştırılıyor. Peki, İçimizden Biri nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? İçimizden Biri hangi şehirde çekiliyor? Dizi Türkiye'de mi çekildi? İçimizden Biri nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi ilde ve ilçede yapılmıştır? İçimizden Biri hangi şehirde çekiliyor? İşte tüm bilgiler...

Adam ile Havva, ayrı dünyaların insanlarıdır. Biri İrlandalı Ortodoks bir papazın oğlu; diğeri geleneklerine bağlı Müslüman ve Türk bir ailenin kızıdır. Hayat, onları birbirinden çok uzak iki yörüngeye yerleştirmişse de kader, onları bir araya getirir.

Dizinin çekimleri Muğla, Marmaris'de gerçekleştirilmektedir. İçimizden Biri dizisinin çekimleri Muğla ilimizde yapılmaktadır. Dizi Muğla ilimizin Marmaris ilçesinde çekiliyor.

Bora Akkaş : Adam

Özge Yağız : Havva

Mustafa Avkıran : Hünkar

Derya Alabora

Renan Bilek : William

Asuman Dabak

Benian Dönmez : Adile

Burak Satıbol

Deniz Cengiz

Ceren Karakoç

Korhan Herduran : Hulusi Güler Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Faruk Akgören : Bahtiyar Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Ozan Can Yiğit

Metin Çanak

İrem Tuncer : Fatoş

Pelin Şükrüoğlu

Nil Kılınçoğlu

Hira Nur Eyigün

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Haber: İçimizden Biri nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? İçimizden Biri hangi şehirde çekiliyor? Dizi Türkiye'de mi çekildi? - Haberler
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