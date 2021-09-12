İçimizden Biri canlı izle! İçimizden Biri konusu ne, oyuncuları kimler?

Farklı dinlere mensup kişilerin aşkı ve ailelerinin bu aşka olan tepkisini işleyen İçimizden Biri dizisi yayına hazırlanıyor. Yeni sezonda ekranlara gelecek olan dizi, İçimizden Biri dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler sorularıyla araştırılmakta. Peki, İçimizden Biri dizisi ne zaman başlayacak? İçimizden Biri konusu ne, oyuncuları kimler? İçimizden Biri fragmanı izle! İçimizden Biri canlı yayın izle! İçimizden Biri Show canlı yayın izle! İçimizden Biri nerede çekiliyor? İşte detaylar haberimizde…

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İÇİMİZDEN BİRİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Show TV'de yayın hayatına başlamaya hazırlanan dizi, 12 Eylül Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. İçimizden Biri, bu Pazar gününden itibaren her hafta saat 20:00'de yayınlanacak.

İÇİMİZDEN BİRİ KONUSU NEDİR?

İçimizden Biri dizisinde İrlandalı Hristiyan bir ailenin oğlu olan Adam ile Müslüman ve Türk bir ailenin kızı Havva'nın sıra dışı aşkı anlatılacak. Adam'ın babası William bir Türkiye aşığı olarak Marmaris'te yaşamaktadır. Araştırma görevlisi olan Adam da buraya geldiği sırada Havva'yla karşılaşır ve ilk görüşte aşk başlar. Ancak Havva'nın ailesi bu duruma şiddetle karşı çıkar ve ikilinin mücadelesi bu noktada başlar.

İÇİMİZDEN BİRİ OYUNCULARI KİMLER?

Özge Yağız (Havva Aladağ)

Bora Akkaş (Adam Willson)

Mustafa Avkıran (Hünkar Aladağ)

Derya Alabora (Eva Willson)

Renan Bilek (William Willson) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Asuman Dabak (Büklüm Tatlılı)

Benian Dönmez (Adile Aladağ)

Burak Satıbol (Gürbüz Gürler)

Deniz Cengiz (Hanım Gürler)

Korhan Herduran (Hulusi Güler)

Ceren Yalazoğlu (Hatun Güler)

Faruk Akgören (Bahtiyar Tatlılı)

İÇİMİZDEN BİRİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Temmuz ayında başlayan dizi çekimlerinin Marmaris ve çevresinde gerçekleştirildiği biliniyor.

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İÇİMİZDEN BİRİ İLK BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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