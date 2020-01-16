İçi para dolu çantayı bulan pazarcılara ödül
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İçi para dolu çantayı bulan pazarcılara ödül

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde kurulan semt pazarında buldukları içi para dolu çantayı zabıta ekiplerine teslim eden esnaflara, teşekkür belgesi verildi.

16.01.2020 10:11 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:16
İçi para dolu çantayı bulan pazarcılara ödül

merkez ilçesinde kurulan semt pazarında buldukları içi para dolu çantayı ekiplerine teslim eden esnaflara, teşekkür belgesi verildi.


100. Yıl Mahallesi'ndeki semt pazarında geçtiğimiz hafta içi para dolu çanta bulan ve Serhat Aral isimli esnaflar çantayı, sahibine ulaştırılması için Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.


Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından çantayı sahibine teslim etti. Örnek bir dürüstlük sergileyen esnafların iyi niyetli yaklaşımı karşılıksız kalmadı. Ahmet Esen ve Serhat Aral isimli pazarcılara Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel adına teşekkür belgesi takdim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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