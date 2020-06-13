İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
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İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar

İç Hastalıkları ve Kan Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, yeniden yükselişe geçen vaka sayıları hakkında ''AVM ve diğer kalabalık yerlerdeki ateş ölçümü sizi korumayacak. Kovid-19 süper bulaştırıcı olanlar, vakaların büyük bölümünden sorumlu. Kim süper bulaştırıcı, bilemezsiniz'' yorumunu yaptı.

13.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:51

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı yeniden yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan rakamlara göre son 24 saatte yeni vaka sayısı 1.195 oldu.

Rakamların yeniden yükselişe geçmesi, ikinci dalganın geleceğine dair tartışmalara neden olurken İç Hastalıkları ve Kan Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, normalleşmenin yanlış anlaşıldığını vurgulayarak, "Normalleşmeyi eski normal sandık ve vaka sayısı artış eğilimine girdi. Yeniden hatırlatalım: Hasta kişiler ile bulgusu olmayan taşıyıcıların bulaştırma riski aynı.Bulgusuz taşıyıcılık oranı Kovid-19 (+) olanlar arasında en az %40 civarında (kimilerine göre %80). Sürü bağışıklığı en iyi ihtimalle %7 civarında (İsveç), sessiz geçirmiş olma olasılığınız %10 bile değil" dedi. Gazete Duvar'ın haberine göre Çetiner, açıklamalarını şu şekilde bitirdi:

İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Prof. Dr. Mustafa Çetiner

"VAKALARDAN SÜER BULAŞTIRICILAR SORUMLU"

"New York'ta 5 bin 700 korona virüsü hastasında ateş görülme oranı sadece %30. AVM ve diğer kalabalık yerlerdeki ateş ölçümü sizi korumayacak. Kovid-19 (+)süper bulaştırıcı olanlar, vakaların büyük bölümünden sorumlu. Kim süper bulaştırıcı, bilemezsiniz. Karşılaştığımız herkes potansiyel olarak Covid-19 pozitif kabul edilmeli. Maske, mesafe ve el yıkama ile normalleşebiliriz."

TÜRKİYE'DEKİ SON VAKA VE VEFAT DURUMU

Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemler normalleşme süreci kapsamında yavaş yavaş kaldırılırken, uzun bir süredir binin altında seyreden vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı. 12 Haziran'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre bugün 41 bin 13 test yapılırken, bin 195 vaka tespit edildi. Can kaybı 15 olarak açıklanırken iyileşen hasta sayısı ise bin 242 oldu.

Toplam test sayısı 2 milyon 541 bin 903, vaka sayısı 175 bin 218, vefat sayısı 4 bin 778 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 664, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 282, iyileşen hasta sayısı 149 bin 102 oldu.

İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar

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