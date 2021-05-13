İç Anadolu'da Ramazan Bayramı namazı kılındı
Sivas, Kayseri, Niğde, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale ve Nevşehir'de, Ramazan Bayramı namazı camilerde eda edildi.
Sivas, Kayseri, Niğde, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale ve Nevşehir'de, Ramazan Bayramı namazı camilerde eda edildi.
Niğde
Niğde'de El Kuddüs Camisi'ne gelen vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını Kovid-19 tedbirlerine uyarak eda etti.
Seccadesini getiren bazı vatandaşlar, caminin dışında namazlarını kıldı.
Bayram namazından sonra okunan hutbede, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarının son bulması için dua edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul