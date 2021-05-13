İç Anadolu'da Ramazan Bayramı namazı kılındı
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İç Anadolu'da Ramazan Bayramı namazı kılındı

Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Sivas, Kayseri, Niğde, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale ve Nevşehir'de, Ramazan Bayramı namazı camilerde eda edildi.

Sivas, Kayseri, Niğde, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale ve Nevşehir'de, Ramazan Bayramı namazı camilerde eda edildi.

Niğde

Niğde'de El Kuddüs Camisi'ne gelen vatandaşlar, Ramazan Bayramı namazını Kovid-19 tedbirlerine uyarak eda etti.

Seccadesini getiren bazı vatandaşlar, caminin dışında namazlarını kıldı.

Bayram namazından sonra okunan hutbede, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarının son bulması için dua edildi.

İç Anadolu'da Ramazan Bayramı namazı kılındı
İç Anadolu'da Ramazan Bayramı namazı kılındı
İç Anadolu'da Ramazan Bayramı namazı kılındı
İç Anadolu'da Ramazan Bayramı namazı kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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