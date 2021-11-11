"Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu - Haberler
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"Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu

AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Dikilecek fidanlardan görüntü Yozgat Valisi Ziya Polat'ın açıklaması Vali Ziya Polat'ın fidan dikimi Törene katılanların fidan dikimi YOZGAT - Yozgat'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde 6 bin ceviz, 69 bin de çam fidanı toprakla buluşturuldu.

KIRIKKALE (AA) - Dikilecek fidanlardan görüntü

Yozgat Valisi Ziya Polat'ın açıklaması

Vali Ziya Polat'ın fidan dikimi

Törene katılanların fidan dikimi YOZGAT - Yozgat'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde 6 bin ceviz, 69 bin de çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Kent merkezi Çalatlı köyü mevkisindeki törende konuşan Vali Ziya Polat, yıl sonuna kadar il genelinde 2 milyonun üzerinde fidan dikileceğini aktararak, "Bu sene Orman Genel Müdürlüğümüzle özel bir projeye imza attık. Kamu arazilerine meyve veren fidan dikimi ile ilgili protokol yaptık. Bu kapsamda bu bölgenin bir bölümüne ceviz dikiyoruz." dedi.

Polat, dikilen cevizlerin ve bademlerin büyüdüklerinde vatandaşlara gelir getireceğini anlatarak, dikilen fidanların hayırlı olmasını diledi.

Konuşmanın ardından katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu.

Törene, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Milli Ağaçlandırma Günü nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Milli Ağaçlandırma Günü nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Milli Ağaçlandırma Günü nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Milli Ağaçlandırma Günü nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Milli Ağaçlandırma Günü nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Milli Ağaçlandırma Günü nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Milli Ağaçlandırma Günü nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Milli Ağaçlandırma Günü nde fidanlar toprakla buluşturuldu

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri
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