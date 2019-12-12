İç Anadolu'da kültür sanat etkinlikleri

12.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:28

Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Kırıkkale'de sanatseverler tiyatro ve konser etkinliklerinde buluşuyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri kapsamında, Tamer Karadağlı, Volkan Severcan ve Zeyno Günenç'in başrollerini paylaştığı "İkinin Biri" adlı tiyatro oyunu seyirciyle buluşturacak. Ray Cooney'in yazdığı ve Bora Severcan'ın yönettiği tiyatroda, oyuncular Esra Sönmezer, Sefa Zengin, Haluk Özenç, Bora Severcan, Hacı Ali Açıkgöz, Deniz Bice, Suphi Can Kanatlı ve Zuhal Yalçın da sahnede yer alacak. Oyun, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde 16 Aralık Pazartesi günü saat 19.30'da izlenebilecek.

Kayseri

Kayseri'de, oyuncu Oya Başar ile Begüm Birgören'in aynı sahneyi paylaştığı "Plastik Aşklar" adlı tiyatro oyunu, sanatseverlerle buluşacak. Komedi oyunu, 14 Aralık'ta Kadir Has Kongre Merkezi'nde saat 20.00'de sahnelenecek.

Tiyatro Armoni tarafından hazırlanan müzikal çocuk tiyatrosu "Karlar Ülkesi 2-Kung Fu Panda" ise Gültepe Kültür Merkezi'nde 14 Aralık'ta saat 13.00 ve 15.00'te izlenebilecek.

Öte yandan şarkıcı Koray Avcı, 15 Aralık'ta kentte konser verecek. Avcı, saat 18.00'de Kadir Has Spor Salonu'nda sevenleriyle bir araya gelecek.

Sivas

Sivas Devlet Tiyatrosu, "Düş Yakamdan" adlı komedi oyununu seyircilerle buluşturacak.



Mustafa Arıkoğlu'nun kaleme aldığı, Nesimi Kaygusuz'un yönettiği oyunda, kalabalıkların arasında ıssızlaşan insanlar ve aynı evde yaşarken yabancılaşan ailelerin hikayeleri anlatılıyor.



Oyun, Atatürk Kültür Merkezi'nde bugün ve yarın saat 19.30'da, 14 Aralık Cumartesi günü saat 14.00 ve 19.30'da izlenebilecek.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Sadık Şendil'in yazdığı, Ferdi Merter'in yönettiği "Kocamın Nişanlısı" adlı tiyatro oyunu, bugün 14.00 ve 22.00'de, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

Yetişkinlere yönelik oyunda, kültürel farklılıklarından dolayı ayrılmak üzere olan karı kocanın hikayesi anlatılıyor.

Kaynak: AA