İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor - Haberler

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İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

AA - Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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Sivas'ta kar yağışının ardından beyaza bürünen Cumhuriyet Meydanı Kuşlara yiyecek veren adam Caddede yürüyenler İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyorSİVAS - Sivas'ta etkili olan kar yağışı kentleri beyaza bürüdü.

NEVŞEHİR (AA) - Sivas'ta kar yağışının ardından beyaza bürünen Cumhuriyet Meydanı

Kuşlara yiyecek veren adam

Caddede yürüyenler İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

SİVAS - Sivas'ta etkili olan kar yağışı kentleri beyaza bürüdü.

Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle, kent merkezi ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma tarihi yapılar karla kaplandı.

İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Nevşehir, Kayseri, Yozgat, kar, Güncel, Haberler

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