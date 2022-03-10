İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor
AA - Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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Sivas'ta kar yağışının ardından beyaza bürünen Cumhuriyet Meydanı Kuşlara yiyecek veren adam Caddede yürüyenler İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyorSİVAS - Sivas'ta etkili olan kar yağışı kentleri beyaza bürüdü.
NEVŞEHİR (AA) - Sivas'ta kar yağışının ardından beyaza bürünen Cumhuriyet Meydanı
Kuşlara yiyecek veren adam
Caddede yürüyenler İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor
SİVAS - Sivas'ta etkili olan kar yağışı kentleri beyaza bürüdü.
Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle, kent merkezi ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma tarihi yapılar karla kaplandı.