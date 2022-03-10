NEVŞEHİR (AA) - Sivas'ta kar yağışının ardından beyaza bürünen Cumhuriyet Meydanı

Kuşlara yiyecek veren adam

Caddede yürüyenler İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

SİVAS - Sivas'ta etkili olan kar yağışı kentleri beyaza bürüdü.

Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle, kent merkezi ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma tarihi yapılar karla kaplandı.