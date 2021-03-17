İç Anadolu'da barolardan avukat Ersin Arslan'ın öldürülmesine tepki
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İç Anadolu'da barolardan avukat Ersin Arslan'ın öldürülmesine tepki

17.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:31
İç Anadolu'da barolardan avukat Ersin Arslan'ın öldürülmesine tepki

Niğde, Kırıkkale, Yozgat, Kayseri ve Kırşehir'de barolar, avukat Ersin Arslan'ın haciz işlemi için gittiği evde öldürülmesine tepki gösterdi.

Niğde, Kırıkkale, Yozgat, Kayseri ve Kırşehir'de barolar, avukat Ersin Arslan'ın haciz işlemi için gittiği evde öldürülmesine tepki gösterdi.

Niğde Barosu Başkanı Osman Çimen, İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Arslan'ın Kocaeli'nin Gebze ilçesinde icra memurlarıyla hacze gittiği evde, Y.Y'nin silahlı saldırısında hayatını kaybettiğini anımsattı.

Baroda yaptığı açıklamada 27 yaşındaki Arslan'ın ölümünden büyük acı ve üzüntü duyduklarını ifade eden Çimen şunları kaydetti:

"Avukatlara yönelik her saldırıdan sonra yılmadan söyledik, 'Avukat, yargı mekanizmasının sacayağıdır. Hakim ve savcı nasıl korunuyorsa avukat da öyle korunmalıdır. Savunmanın kutsallığından bahisle uygulama ve söylemlerle meslek mensuplarımızı hedef göstermeyin. Gün gelecek sizin de avukata ihtiyacınız olacak' dedik. Dinletemedik, hakarete uğradık, dövüldük, bıçaklandık, öldürüldük. Daha ne kadar öldürüleceğiz?"

Çimen, Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve dayanma gücü, İstanbul Barosu Başkanlığı nezdinde tüm meslektaşlarına başsağlığı dileyerek, gözaltına alınan saldırganın en ağır cezaya çarptırılması için yargılama aşamasının takipçisi olacaklarını aktardı.

Kırıkkale Barosu Başkanı Talat Apaydın, Yozgat Barosu Başkanı Muhsin Ayanoğlu, Kayseri Barosu Başkanı Cavit Dursun ve Kırşehir Baro Başkanlığı da yazılı açıklamayla saldırıyı kınadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul

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