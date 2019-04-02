İbrahim Ünsal Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Samsun Ladik belediye başkan adayı olan İbrahim Ünsal isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Samsun Ladik ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan İbrahim Ünsal isimli İyi Parti adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde İyi Parti Samsun Ladik adayı İbrahim Ünsal kimdir? İyi Parti Samsun Ladik adayı İbrahim Ünsal yüzde kaç oy aldı?

İbrahim Ünsal Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Samsun Ladik belediye başkan adayı olarak gösterilen İbrahim Ünsal Ladik ilçesinde % 31,94 oranında oy almıştır. Ladik ilçesinde % 31,94 oranında oy olan İbrahim Ünsal adlı İyi Parti adayı toplamda 3.694 adet oy sayısına ulaştı.

İbrahim Ünsal Kimdir?

Samsun iline bağlı, Ladik İlçesinin Küpecik Mahallesinde 1971 yılında doğdum. İlk okulu Küpecik Mahallesinde, orta okulu Ladik, lise eğitimini ise Ladik Lisesinde aldım. Evli, 5 çocuk ve 5' de torun sahibiyim. Halen inşaat sektörüne çalışmaktadır.

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