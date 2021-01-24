İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil buluşan gözyaşlarına boğuldu
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İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil buluşan gözyaşlarına boğuldu

24.01.2021 09:45 | Son Güncelleme: 24.01.2021 10:22
İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil buluşan gözyaşlarına boğuldu

İbo Show'un son bölümüne damga vuran olay, Mehmet Ali Erbil röportajı oldu!

Star TV ekranlarından izleyici ile buluşan İbo Show'un son bölümüne, Mehmet Ali Erbil damgasını vurdu. İbrahim Tatlıses ile röportaj yapan ünlü şovmen, gözyaşlarını tutamayarak, duygusal anlar yaşattı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

İbo Show'un dün akşam yayınlanan bölümünde Ebru Yaşar, Resul Dindar, Selçuk Balcı ve Çetin Altay stüdyo konuğu olurken, sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir ekranlarda yer almayan Mehmet Ali Erbil de röportajıyla konuk oldu. Eski dostu Tatlıses ile uzun sürelik hasrete son veren Erbil, açıklamalarıyla izleyenleri duygulandırdı. Eski günlerin, dostların yad edildiği ikilinin sohbetinde, gözyaşları sel oldu.

İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil buluşan gözyaşlarına boğuldu

"TORUNUMU GÖREYİM SONRA CANIMI AL ALLAH'IM "

Eğlenceli anların yaşandığı bölümde Erbil'in, "Yoğun bakımdayken Allah'a dua ettim, bir tek torunumu göreyim ondan sonra benim canımı al Allah'ım" sözleri programa damga vurdu. Koronadan dolayı dışarı çıkmadığını, günlerini evde geçirdiğini söyleyen ünlü şovmen, esprileriyle de formundan hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.

HAYATINDA KİMSE YOK

İbrahim Tatlıses'in 8. çocuğu istediğini belirtmesi üzerine Mehmet Ali Erbil'in 'Bende 3 tane çocuk mu vardı?' sorusu herkesi güldürdü. Yaklaşık bir buçuk yıldır hayatında kimsenin olmadığını kaydeden Erbil, "Ben de önümüzdeki yıllarda daha iyi olursam programlara devam edeceğim. Yanımda yardımcılarım var. Allah eksiklerini göstermesin, iyiyim." diye konuştu.

İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil buluşan gözyaşlarına boğuldu

"MEHMET ALİ ARABADA YATIYOR"

Programda Erbil'e dostluğundan ötürü teşekkür eden İbrahim Tatlıses ise, "Ne zaman ihtiyacım olsa yanımdaydın. Hastanede zor günler geçirdiğim dönemde de gelmişsin, bana söylediler 'Mehmet Ali arabada yatıyor' dediler." sözlerinde bulundu.

Kaynak: Hürriyet

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