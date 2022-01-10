İbrahim Tatlıses'ten kendisini dolandıran eski çalışanlarına tehdit: Kanınızı içsem doyamam

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, bir denetim şirketinin hazırladığı rapor sonrası çalışanlarının kendisini dolandırdığını öğrendi. Ortaya çıkan olayda türkücünün danışmanlığını da yapan müdür Fulya Akbay'ın kendi hesabına para geçirdiği gibi, eşini şirkette çalışmış gibi gösterdiği ve şirket üzerinden kiralık araç tahsis ederek şirket kaynaklarını suistimal ettiği belirtildi.

BİNLERCE LİRA PARA DOLANDIRDI

Akbay'ın başka şahıslara ödeme yapmış gibi gösterip kestiği makbuzlarla hesabına 20 bin dolar geçirdiği aktarılan raporda, Akbay'ın bebeğin bakıcısı Emine Ö.'yü de şirkette 21 ay sigortalı gösterip 57 bin lira zarara uğrattığı ve şirket üzerinden kendisine tahsis ettiği kiralık araç için de 28 bin lira ödediği tespit edildi.

EŞİNİ ŞİRKETTE ÇALIŞIYORMUŞ GİBİ GÖSTERMİŞ

Sabah'ta yer alan habere göre; raporda, başka bir çalışan Özlem P.'nin üçüncü şahıslara ödeme yapılmış gibi kestiği makbuzlarla hesabına yaklaşık 192 bin lira geçirdiği ve eşi Ayhan P.'yi 13 ay boyunca şirkette çalışmış gibi göstererek SSK işlemleriyle birlikte şirketi 45 bin lira zarara uğrattığı yer aldı.

7 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Hazırlanan raporun ardından harekete geçen Tatlıses, suç duyurusunda bulundu. Dilekçede Özlem P. ve Fulya Akbay'ın resmi belgede sahtecilik suçu işlediğini, görevlerini kötüye kullandıklarını ve böylece şirketi dolandırdığını kaydedildi. Akbay hakkında 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan dava açıldı. 1 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adlî para cezası istenen Akbay, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

TATLISES: KANINI İÇSEM DOYAMAM

Soruşturma devam ederken Akbay, İbrahim Tatlıses'in kendisine attığı mesajlardan sonra savcılığa koştu. Tatlıses'in kendisine Whatsapp üzerinden, "K..peler, şerefsizler, şimdi sizlerin kanını içsem ayran diye doyamam" diye mesaj attığını söyleyen Akbay'ın şikayeti üzerine Tatlıses hakkında hakaret ve tehdit suçlarından dava açıldı.

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