İbrahim Tatlıses'ten büyük Deniz Seki gafı: Davul gibi olmuşsun
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İbrahim Tatlıses'ten büyük Deniz Seki gafı: Davul gibi olmuşsun

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Star TV ekranlarından izleyicilerle buluşan İbo Show'un bu haftaki bölümüne, ünlü türkücünün Deniz Seki'ye gafı damgasını vurdu. İbrahim Tatlıses, uzun yıllardır başına dert olan kilolarından mide ameliyatıyla kurtulan Deniz Seki'ye, "Hani zayıflamıştın! Davul gibi olmuşsun!" sözleriyle takıldı. O sözler sosyal medyada gündem oldu.

Cumartesi akşamlarının ilgiyle takip edilen programı İbo Show'un bu haftaki konukları Deniz Seki, İrem Derici, Erkan Petekkaya ve Sinan Akçıl oldu. Ünlü isimlerin bir sahneye çıktığı ve müzik şöleninin yaşandığı programa, bu hafta İbrahim Tatlıses'in gafı damgasını vurdu.

"DAVUL GİBİ OLMUŞSUN"

Ünlü türkücü, uzun yıllar fazla kiloları ile başı dertte olan ve geçirdiği mide ameliyatı sonrası kilolarından kurtulan Deniz Seki'ye şaka yollu takıldı. Tatlıses, ünlü şarkıcıya, "Sen zaten şişmanmışsın. Hani zayıflamıştın! Davul gibi olmuşsun!" sözlerinde bulundu.

İbrahim Tatlıses'in sözleri sonrası Sinan Akçıl, arayı yumuşatmak için, "Yok şaka yapıyor. Öyle denir mi abi ya" diye konuştu. İlginç anların yaşandığı o anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

İbrahim Tatlıses'ten büyük Deniz Seki gafı: Davul gibi olmuşsun
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Damla Çelikli
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