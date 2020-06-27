İbrahim Tatlıses'ten Acun Ilıcalı'ya çağrı: O Ses Türkiye'ye çağırırsa giderim 2011 yılında geçirdiği kaza sonrası ekranlardan uzak kalan İbrahim Tatlıses, 2. Sayfa programına verdiği röportajda "O Ses Türkiye'den çağırırlarsa giderim" diyerek Acun Ilıcalı'ya çağrı yaptı.

Geçtiğimiz günlerde gayrimenkullerin satışında yaşanan sıkıntılardan dolayı oğlu Ahmet Tatlı ile karakolluk olan İbrahim Tatlıses, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına röportaj verdi.

"O SES'E ÇAĞIRIRLARSA GİDERİM"

Kebap yerken hakkında merak edilen soruları cevaplayan Tatlıses, ekranlara geri dönmek istediğini söyledi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV 8'de yayınlanan O Ses Türkiye'de yer alabileceğini belirten Tatlıses, "O Ses Türkiye'den teklif gelebilir. Kabul ederim. Benim işim bu. Millet şarkı söylememi istemiyor, 'Sen çık seni görelim' yeter diyorlar" dedi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Tatlıses'in bu çağrısına ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.

Yeni sezonda yayınlanacak olan O Ses Türkiye'nin bu seneki jüri kadrosuna Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Ebru Gündeş yer alacak.

"İBO ŞOV ÇEKEBİLİRİM"

Yıllarca İbo Show isimli programınla geniş hayran kitlesine ulaşan usta sanatçı, "'İbo Şov' çekersem Kanal D'ye çekeceğim. Polat Yağcı ile görüştük. İlk konuk da Hülya Avşar olur, Sibel Can olur" ifadelerini kullandı.