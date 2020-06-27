İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
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İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde gayrimenkulleriyle ilgili satışlardan dolayı oğlu Ahmet Tatlı'dan "Beni tehdit ediyor" diyerek şikayetçi oldu. Röportaj veren Tatlıses, arasının açıldığı oğluyla "Benim göz bebeğim" diyerek kamera önünde sarılıp barıştı.

27.06.2020 13:51 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:09

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda "Beni tehdit ediyor" diyerek büyük oğlu İbrahim Tatlı'dan şikayetçi oldu. Evladıyla karakolluk olan Tatlıses, küslüğe dayanamadı.

OĞLUYLA SARILIP BARIŞTI

İbrahim Tatlıses, Bodrum'daki bir arsasını satacak oğlu Ahmet Tatlıses ile arsayı alacak kişiler arasında tartışma çıktı. Tatlıses ise "Oğlum beni tehdit ediyor" diyerek karakola gibi şikayetçi oldu. Günler sonra Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının muhabiriyle röportaj yapan Tatlıses, oğluyla barıştı. Oğlundan bahsederken gözyaşlarına hakim olmayan sanatçı "Ben o olayla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Ahmet benim göz bebeğim o benim oğlumdur. İnsanın özüne inmezsen kulaktan duyma şeyler olur. Gözümüz gördü kulağımız duydu. O benim oğlumdur. Ahmet aslanın aslanıdır. Ben ne dersem onu program yapın" dedi.

İbrahim Tatlıses, karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı

"BABAMLA SORUN YOK"

Tatlıses bu sözleri söylerken yanına gelen oğlu Ahmet Tatlı'ya sarıldı. Babasının elinden öpen Ahmet Tatlı ise babasıyla arasında bir sorun olmadığını söyledi.

İbrahim Tatlıses, karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı

"O SES TÜRKİYE'DEN TEKLİF GELİRSE KABUL EDERİM"

Yeni projelerle ekrana dönebileceğinden bahseden Tatlıses, "O Ses Türkiye'den teklif gelebilir. Kabul ederim. Benim işim bu. Millet şarkı söylememi istemiyor, 'Sen çık seni görelim' yeter diyorlar. 'İbo Şov' çekersem Kanal D'ye çekeceğim. Polat Yağcı ile görüştük. İlk konuk da Hülya Avşar olur, Sibel Can olur." dedi.

İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı

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Haber Yorumları (2)
LEON BUUREN: YA BU ADAM BİTMİŞ ZATEN SİZDE ÖZÜNE İNMEYİN LÜTFEN.
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YARCAN: Armut dibine düşermiş. . .
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