İbrahim Tatlıses İsyan Etti:  Neredeler? - Haberler
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İbrahim Tatlıses İsyan Etti:  Neredeler?

Snob Magazin - Magazin
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İbrahim Tatlıses İsyan Etti:  Neredeler?

Arabesk müziğin tartışmasız imparatoru İbrahim Tatlıses, 11 senelik bir ayrılığın ardından Günay'da sahne aldı. Tatlıses, sahnede 2 saatten fazla hayranlarıyla hasret giderdi.

İSTANBUL (Snob Magazin) -

Uğradığı silahlı saldırının ardından 11 yıl sonra sahnelere geri dönen İbrahim Tatlıses, İstanbul Günay restoranda sevenleriyle hasret giderdi.

İmparator İbrahim Tatlıses, önceki akşam İstanbul Günay Restaurant'ta sahnede aldı. 2 buçuk saat sahnede kalan İmparator, sahne performansı ile büyük beğeni toplarken ayakta alkışlandı.Tatlıses, Günay sahnesinde kendisine bir hayranının "Sen çok büyüksün İbo" tezahüratına tepkisiz kalmayarak; "Benim için insanların önünü kapatıyor dediler ama 11 senedir ben sahnelerde yokum. Neredeler? madem yokum onca zaman ne yapabildiler? işte şimdi burdayım" dedi.

İbrahim Tatlıses İsyan Etti:  Neredeler?

İbrahim Tatlıses İsyan Etti:  Neredeler?

Snob Magazin - Magazin

İbrahim Tatlıses, İstanbul, Magazin, Haberler

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