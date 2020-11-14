İbrahim Tatlıses'in merakla beklenen İbo Show programı, bugün ilk bölümüyle ekrana gelecek

9 yıl önce geçirdiği silahlı saldırı sonrası ekranlara ara veren İbrahim Tatlıses, bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak olan İbo Show ile izleyicisiyle buluşacak.

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, 9 yıl aradan sonra İbo Show ile ekrana geri dönüyor. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği İbo Show, ilk bölümüyle bugün 20.00'de Star TV'de yayınlanacak.

ÜNLÜ İSİMLERİ AĞIRLAYACAK

Programın ilk konuğu ise Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Aydemir Akbaş ve Şafak Sezer olacak. Rahatsızlığından dolayı müzik kariyerine ara veren İbrahim Tatlıses, programın ilk bölümünde Sibel Can ile düet yapacak.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Önceki gün basın mensuplarıyla bir araya gelen Tatlıses, Habertürk'e yaptığı açıklamada yıllar önce yaşadığı silahlı saldırı hakkında konuştu. Konuşma esnasında gözyaşlarına hakim olamayan İmparator, talihsiz olay sonrası dostları ile yaşadığı kırgınlıkları şu sözlerle anlattı: "Diyorlar ya sen benim kankamsın ne kanka ayağı kanka manka yok. Birini arıyorum, 'acaba para mı isteyecek?' Ben kimseden para istedim mi, istemem ölümde çıksa istemem aç da kalsam istemem herkes benden istiyor. Çalışmıyorum yine istiyorlar. Ama bazı dostlarıma kırılmışım."