İbrahim Tatlıses'in kızı saldırıya uğrarken, dükkanda yaşanan panik anları kamerada

İmparator lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in Nişantaşı'nda güzellik merkezinde müşteri ve çalışanlar arasında tartışma çıkmış arbedede bir çalışan başından yaralanmıştı. Yaşadığı olayın şokunu atlatamayan Çıtak'ın mekanındaki saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki tırnak ve güzellik bakım merkezine gelen yabancı uyruklu dört kişilik grup güzellik merkezinde bakım yaptırmıştı. Bu sırada Çıtak ve grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Güzellik merkezinden ayrılan grup, bir süre sonra geri gelerek içeride bulunanlara saldırmış ve bir çalışanı başından aldığı darbeyle yaralanmıştı.

PANİK ANLARI KAMERADA

Bugünde, saldırı anında içeride yaşanan panik anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, içeride bulunan kişilerin bağırarak, kalkıp koşması görülüyor. Ayrıca çalışanın kafasına vurulan parfüm şişesinin de kırılmış olduğu görüldü.

İşte olay anından görüntüler...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı