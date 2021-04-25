İbrahim Tatlıses, gözyaşları içinde yalvardı: Allah'ım sesimi geri ver
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İbrahim Tatlıses, gözyaşları içinde yalvardı: Allah'ım sesimi geri ver

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

İbo Show'un dün akşam ekrana gelen bölümünde duygu dolu anlar yaşandı. Türkü okumakta zorlanan İbrahim Tatlıses, gözyaşlarına boğularak "Allah'ım sesimi geri ver!" diyerek yakarışta bulundu. O anlarda kimse ne diyeceğini bilemeyerek amin demekle yetindi.

Yaşadığı talihsiz olay sonrası ekranlardan uzak gelen İbrahim Tatlıses, 9 yıllık aranın ardından fenomen programı İbo Show ile dönerek sevenlerine müzik ziyafeti yaşatmaya başladı.

TÜRKÜLER SÖYLENDİ, ÇİĞ KÖFTELER YOĞRULDU

Star TV ekranlarından izleyici ile buluşan Tatlıses, 9 yıllık arayı hızlı kapatarak programında her hafta birbirinden ünlü isimler ve konularla eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Dün de gece de çiğ köftelerin yoğrulduğu türkülerin söylendiği bir geceye imza atıldı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE YALVARDI

Ancak eğlenceli anların yaşandığı ve Zekeriya Ünlü'nün konuk olduğu programda, ünlü türkücü yine gözyaşlarına hakim olamadı. Geçirdiği olay sonrası eski sesini kaybeden Tatlıses, gözyaşları içinde "Allah'ım sesimi geri ver!" diyerek yakarışta bulundu. Duygusal anların yaşandığı o anlar sosyal medyada da çok konuştu.

İbrahim Tatlıses, gözyaşları içinde yalvardı: Allah'ım sesimi geri ver
Damla Çelikli
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