İbrahim Tatlıses, 11 yıl aradan sonra yeni şarkısını okudu! Hayranları mest oldu

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 11 yıllık uzun aranın ardından ilk kez yeni şarkısı 'Gelmesin' ile hayranlarının karşısına çıktı. Star TV'den ekrana gelen programı İbo Show'da yeni şarkısını tanıtan Tatlıses, hayranlarından büyük beğeni topladı.

Star TV ekranlarından İbrahim Tatlıses'in hazırlayıp sunduğu İbo Show'un bu akşamki konukları Deniz Seki, İrem Derici, Erkan Petekkaya ve Sinan Akçıl oldu. Adeta müzik şöleninin yaşandığı bu haftaki programda bir de Tatlıses'ten sürpriz geldi.

ŞARKISI GÜNDEM OLDU

Uğradığı silahlı saldırı sonucu uzun süre ekranlardan ve sahnelerden uzak kalan İbrahim Tatlıses, 11 yıllık aranın ardından ilk kez, programında yeni şarkısını seslendirdi. Sözü ve müziği Sema Nur Kaplan'a ait olan 'Gelmesin' adlı şarkısını seslendiren Tatlıses, sosyal medyada gündem oldu.

Ancak hayranları tarafından yeni şarkısı büyük beğeni ile karşılanan İbrahim Tatlıses'in, programda playback yapması ise herkesi hüzünlendirdi.