İbrahim Tatlıses, 11 yıl aradan sonra yeni şarkısını okudu! Hayranları mest oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İbrahim Tatlıses, 11 yıl aradan sonra yeni şarkısını okudu! Hayranları mest oldu

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 11 yıllık uzun aranın ardından ilk kez yeni şarkısı 'Gelmesin' ile hayranlarının karşısına çıktı. Star TV'den ekrana gelen programı İbo Show'da yeni şarkısını tanıtan Tatlıses, hayranlarından büyük beğeni topladı.

Star TV ekranlarından İbrahim Tatlıses'in hazırlayıp sunduğu İbo Show'un bu akşamki konukları Deniz Seki, İrem Derici, Erkan Petekkaya ve Sinan Akçıl oldu. Adeta müzik şöleninin yaşandığı bu haftaki programda bir de Tatlıses'ten sürpriz geldi.

İbrahim Tatlıses 11 yıl aradan sonra yeni şarkısını okudu! Hayranları mest oldu

ŞARKISI GÜNDEM OLDU

Uğradığı silahlı saldırı sonucu uzun süre ekranlardan ve sahnelerden uzak kalan İbrahim Tatlıses, 11 yıllık aranın ardından ilk kez, programında yeni şarkısını seslendirdi. Sözü ve müziği Sema Nur Kaplan'a ait olan 'Gelmesin' adlı şarkısını seslendiren Tatlıses, sosyal medyada gündem oldu.

Ancak hayranları tarafından yeni şarkısı büyük beğeni ile karşılanan İbrahim Tatlıses'in, programda playback yapması ise herkesi hüzünlendirdi.

İbrahim Tatlıses, 11 yıl aradan sonra yeni şarkısını okudu! Hayranları mest oldu
İbrahim Tatlıses- Gelmesin şarkı sözleri! Gelmesin şarkı sözleri neler? İbrahim Tatlıses Gelmesin şarkı sözlerinin tamamı!
İbrahim Tatlıses- Gelmesin şarkı sözleri! Gelmesin şarkı sözleri neler? İbrahim Tatlıses Gelmesin şarkı sözlerinin tamamı!
Cansever kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Cansever kaç yaşında, biyografisi nedir?
Cansever kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Cansever kaç yaşında, biyografisi nedir?
Damla Çelikli
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Diego Muslera Ryan Babel Gökhan Gönül Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İbrahim Tatlıses, 11 yıl aradan sonra yeni şarkısını okudu! Hayranları mest oldu - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 23:36:18. #1.14#

title