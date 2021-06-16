İbrahim Özdemir kimdir? İbrahim Özdemir kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İbrahim Özdemir kimdir? İbrahim Özdemir kaç yaşında, nereli?

İbrahim Özdemir kimdir? İbrahim Özdemir kaç yaşında, nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

İbrahim Özdemir, Galatasaray'ın 19 Haziran'da yapacağı seçimler üzerine söylediği sözlerle gündeme geldi. Galatasaray Başkan adaylarından olan Özdemir, "Kimsenin adamı değil sadece Galatasaray'ı kucaklayan şaibesiz insanlar olarak geliyoruz." açıklamasında bulundu. İbrahim Özdemir, söylediği sözler üzerine gündeme gelişiyle hayatı merak edildi. Peki, İbrahim Özdemir kimdir? İbrahim Özdemir kaç yaşında, nereli?

İbrahim Özdemir, Galatasaray'ın 19 Haziran'da yapacağı seçimler üzerine söylediği sözlerle gündeme geldi. Galatasaray Başkan adaylarından olan Özdemir,"Kimsenin adamı değil sadece Galatasaray'ı kucaklayan şaibesiz insanlar olarak geliyoruz." açıklamasında bulundu. İbrahim Özdemir, söylediği sözler üzerine gündeme gelişiyle hayatı merak edildi. Peki, İbrahim Özdemir kimdir? İbrahim Özdemir kaç yaşında, nereli?

İBRAHİM ÖZDEMİR KİMDİR?

İbrahim Özdemir, 15 Ağustos 1949 tarihinde Görele, Giresun'da doğan Türk siyasetçidir. 2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde aday oldu.

Yaşamı

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünü bitirdi. Serbest Mimarlık ve Müteahhitlik, Anavatan Partisi Kurucu Üyeliği, XVII., XVIII.ve XIX. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Devlet ve Ulaştırma Bakanlıkları yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Galatasaray Kulübü Başkanlığı'na aday olduğunu açıklamıştır.

İBRAHİM ÖZDEMİR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İbrahim Özdemir, 1949 doğumlu olup 72 yaşında ve Giresunludur.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Meral Akşener Boris Johnson Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emel Sayın Enis Arıkan Hande Erçel Burak Yamantürk
Spor Ali Koç Nihat Özdemir Merih Demiral Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İbrahim Özdemir kimdir? İbrahim Özdemir kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 12:09:05. #1.15#

title