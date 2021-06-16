İbrahim Özdemir kimdir? İbrahim Özdemir kaç yaşında, nereli?

İbrahim Özdemir, Galatasaray'ın 19 Haziran'da yapacağı seçimler üzerine söylediği sözlerle gündeme geldi. Galatasaray Başkan adaylarından olan Özdemir, "Kimsenin adamı değil sadece Galatasaray'ı kucaklayan şaibesiz insanlar olarak geliyoruz." açıklamasında bulundu. İbrahim Özdemir, söylediği sözler üzerine gündeme gelişiyle hayatı merak edildi. Peki, İbrahim Özdemir kimdir? İbrahim Özdemir kaç yaşında, nereli?

İbrahim Özdemir, Galatasaray'ın 19 Haziran'da yapacağı seçimler üzerine söylediği sözlerle gündeme geldi. Galatasaray Başkan adaylarından olan Özdemir,"Kimsenin adamı değil sadece Galatasaray'ı kucaklayan şaibesiz insanlar olarak geliyoruz." açıklamasında bulundu. İbrahim Özdemir, söylediği sözler üzerine gündeme gelişiyle hayatı merak edildi. Peki, İbrahim Özdemir kimdir? İbrahim Özdemir kaç yaşında, nereli?

İBRAHİM ÖZDEMİR KİMDİR?

İbrahim Özdemir, 15 Ağustos 1949 tarihinde Görele, Giresun'da doğan Türk siyasetçidir. 2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde aday oldu.

Yaşamı

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümünü bitirdi. Serbest Mimarlık ve Müteahhitlik, Anavatan Partisi Kurucu Üyeliği, XVII., XVIII.ve XIX. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Devlet ve Ulaştırma Bakanlıkları yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Galatasaray Kulübü Başkanlığı'na aday olduğunu açıklamıştır.

İBRAHİM ÖZDEMİR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İbrahim Özdemir, 1949 doğumlu olup 72 yaşında ve Giresunludur.