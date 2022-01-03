İbrahim Önal kimdir? Masterchef Burcu eşi İbrahim Önal kaç yaşında, nereli?

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MASTERCHEF BURCU KİMDİR?

Diyarbakırlı olan Burcu Önal, dünyanın pek çok ülkesini gezmiş ve kendine yenilikler katmayı seven bir isimdir. Çok yakın zamanda İstanbul'a dönen ve mutfak alanında sahip olduğu bilgileri tabaklara dönüştürmek için Tarlabaşı'nda kendi mekanını açtı.

Burcu Önal, 1986 doğumludur. 35 yaşındaki Burcu Önal, küçük yaşlardan itibaren Filipinli bir ailede, sonraki yıllarda ise Çinli bir ailede büyüdü. Burcu Önal aslen Diyarbakırlıdır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MASTERCHEF BURCU EVLİ Mİ?

Özel hayatları merak edilen MasterChef yarışmacılarının evli mi bekar mı, ya da sevgilisinin olup olmadığı da araştırılmaktadır. MasterChef 2021 yarışmacısı Burcu'nun da evli mi yoksa bekar mı olduğu yarışmanın sıkı takipçilerince google üzerinden öğrenilmek istenmektedir. MasterChef Burcu Önal, İbrahim Önal ile evlidir.

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