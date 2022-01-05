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İbrahim Kutluay bakın kiminle yakalandı

İbrahim Kutluay bakın kiminle yakalandı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, geçtiğimiz akşam kızı İrem (15) ve oğlu Ömer (12) ile Tarabya'da bir restoran çıkışı görüntülendi. İrem Kutluay'ın utangaç tavırları dikkat çekti. İşte detaylar...

İbrahim Kutluay'ın kızı İrem, fotoğrafının çekilmesi sonrası hızlıca arabaya bindi.

Bunun üzerine Kutluay "O fotoğraf çekinmek istemiyor, Ömer ile beni çekin." dedi.

Arabaya bindikten sonra flaşlar yine patladı. İrem Kutluay'ın gülme krizine girmesi gözlerden kaçmadı.

İbrahim Kutluay bakın kiminle yakalandı

İbrahim Kutluay bakın kiminle yakalandı

İbrahim Kutluay bakın kiminle yakalandı

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