İbrahim Kutluay bakın kiminle yakalandı

İbrahim Kutluay'ın kızı İrem, fotoğrafının çekilmesi sonrası hızlıca arabaya bindi.

Bunun üzerine Kutluay "O fotoğraf çekinmek istemiyor, Ömer ile beni çekin." dedi.

Arabaya bindikten sonra flaşlar yine patladı. İrem Kutluay'ın gülme krizine girmesi gözlerden kaçmadı.