İbrahim Kutluay'dan üzen haber geldi
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İbrahim Kutluay'dan üzen haber geldi

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İbrahim Kutluay'dan üzen haber geldi

Edvina Sponza ile yaşadığı aşkla gündemde olan eski basketbolcu İbrahim Kutluay'dan kötü haber geldi. Snob Magazin'in özel haberine göre; Kutluay'ın Covid-19'a yakalandığı öğrenildi. Peki eski basketbolcunun sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

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İbrahim Kutluay'ın Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı. 46 yaşındaki Kutluay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Kutluay'ın sevgilisi Edvina Sponza'nın da Covid-19 testi yaptırdığı ve sonucunu beklediği ifade edildi.

Kaynak: Snob Magazin

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