İbrahim Kutluay'dan üzen haber geldi

Edvina Sponza ile yaşadığı aşkla gündemde olan eski basketbolcu İbrahim Kutluay'dan kötü haber geldi. Snob Magazin'in özel haberine göre; Kutluay'ın Covid-19'a yakalandığı öğrenildi. Peki eski basketbolcunun sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...