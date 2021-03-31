İbrahim Kutluay'dan üzen haber geldi

Edvina Sponza ile yaşadığı aşkla gündemde olan eski basketbolcu İbrahim Kutluay'dan kötü haber geldi. Snob Magazin'in özel haberine göre; Kutluay'ın Covid-19'a yakalandığı öğrenildi. Peki eski basketbolcunun sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
İbrahim Kutluay'ın Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı. 46 yaşındaki Kutluay'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan Kutluay'ın sevgilisi Edvina Sponza'nın da Covid-19 testi yaptırdığı ve sonucunu beklediği ifade edildi.
Kaynak: Snob Magazin