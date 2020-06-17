İbrahim Kalın kimdir? İbrahim Kalın eserleri nelerdir? İbrahim Kalın kaç yaşında ve görevi nedir? İbrahim Kalın hayatı ve biyografisi!
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İbrahim Kalın kimdir? İbrahim Kalın eserleri nelerdir? İbrahim Kalın kaç yaşında ve görevi nedir? İbrahim Kalın hayatı ve biyografisi!

Cumhurbaşkanı başdanışmanı ve tarihçi İbrahim Kalın zaman zaman gündem oluyor. Tarihçi İbrahim Kalın hakkında merak edilenler ve hayat hikayesi haberimizde. İbrahim Kalın kimdir? İbrahim Kalın eserleri nelerdir? İbrahim Kalın kaç yaşında ve görevi nedir? İbrahim Kalın hayatı ve biyografisi!

İbrahim Kalın kimdir? İbrahim Kalın eserleri nelerdir? İbrahim Kalın kaç yaşında ve görevi nedir? İbrahim Kalın hayatı ve biyografisi!
17.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı olan ve tarihçi akademisyen olan İbrahim Kalın hakkında merak edilenleri ve hayat hikayesini sizler için kaleme aldık. Tarihçi İbrahim Kalın'ın kariyeri ve eserleri ile ilgili bilgileri derledik.

İBRAHİM KALIN KİMDİR?

İbrahim Kalın, (d. 15 Eylül 1971, İstanbul) Türk tarihçi, bürokrat ve diplomat. 11 Aralık 2014 tarihinden beri Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı sözcülüğü ve başdanışmanlık görevini yürütmektedir.

Erzurum, İspir kökenli bir ailenin çocuğu olarak 1971 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde 1992 yılında lisans eğitimini tamamladı.Yüksek lisans tahsilini sürdürmek için Malezya'ya gitti. 1996 yılında doktora çalışmaları için ABD'de George Washington Üniversitesi'ne girdi.[1] College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde İslam düşüncesi ve İslam-Batı ilişkileri üzerine dersler verdi. Felsefe, İslam düşüncesi ve İslam felsefesi üzerine akademik çalışmalarda bulundu. Doktora öğrenimi sırasında "Mulla Sadra'nin Bilgi Teorisi ve Anti-Subjektivist bir Epistemolojinin İmkânı" konusu üzerine çalıştı. Japon araştırmacı Toshihiko Izutsu'nın "İslam'da Varlık Düşüncesi" kitabını ve Şazelîyye tarikatının Darkavîyye kolunun kurucusu olan Mulay El-Arabi Ed-Darkavî'nin "Bir Mürşidin Mektupları" adlı kitaplarını Türkçeye tercüme etti. Halil İnalcık'ın makalesini "İstanbul: Bir İslâm Şehri" başlığıyla tercüme etti.

İbrahim Kalın kimdir? İbrahim Kalın eserleri nelerdir? İbrahim Kalın kaç yaşında ve görevi nedir? İbrahim Kalın hayatı ve biyografisi!
İBRAHİM KALIN

2005-2009 yılları arasında Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) kurucu başkanlığını yaptı. 2011 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevellî heyeti üyeliğine atandı. 2007 yılında "İslam ve Batı" adlı kitabı yayımlandı. Bu çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği'nin "Fikir Ödülü"nü kazandı. Macmillan Encyclopedia of Philosophy, Encyclopedia of Religion ve Oxford Dictionary of Islam gibi ansiklopedik eserlere katkılarda bulundu. 2014 yılında "Akıl ve Erdem", 2015 yılında "Varlık ve İdrak", 2016 yılında ise "Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş" adlı çalışmaları yayınlandı.

2009 yılında Ahmet Davutoğlu'nun dışişleri bakanı olmasıyla boşalan dış politikadan sorumlu başbakan başdanışmanlığı görevine getirildi. Ocak 2010'da kurulan Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü'nün ilk koordinatörü oldu. 2012 yılında başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevini üstlendi. Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte cumhurbaşkanlığı genel sekreter yardımcılığı görevine getirildi. Son olarak 11 Aralık 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "cumhurbaşkanlığı sözcüsü" olarak atandı.

Evli ve 3 çocuk babasıdır. Akademi ve bürokrasideki çalışmalarının yanı sıra İbrahim Kalın'ın halk müziği başta olmak üzere sanata yakın bir ilgisi vardır. Bestelediği eserler arasında "Seni Mene Vermez İse" ve "Elif Bacı" adlı çalışmalar bulunmaktadır.

İBRAHİM KALIN'IN ESERLERİ NELERDİR?

Telif eserleri

İslam ve Batı

Varlık ve İdrak: Molla Sadra'nın Bilgi Tasavvuru

Akıl ve Erdem: Türkiye'nin Toplumsal Muhayyilesi

Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş

Enine Boyuna Türkiye

İslamofobi: 21. Yüzyılda Çoğulculuk Sorunu

Barbar Modern Medeni

Perde ve Mana

Çevirileri

Bir Mürşidin Mektupları

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