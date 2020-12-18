İbrahim Kalın, Erdoğan'ın talimatını YouTube'da açıkladı: Gece gündüz demeden beni arayacaksınız
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İbrahim Kalın, Erdoğan'ın talimatını YouTube'da açıkladı: Gece gündüz demeden beni arayacaksınız

18.12.2020 07:55 | Son Güncelleme: 18.12.2020 08:40

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YouTube'da katıldığı programda, "Cumhurbaşkanımızın iş disiplini gerçekten müthiştir, çok takdire şayandır. O hep böyle söyler, 'Önemli bir konu olduğunda, gece gündüz demeden beni arayacaksınız.' Talimattır bu" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Armağan Çağlayan'ın Youtube'da sunduğu 'Gör Beni' adlı programa konuk oldu. Çağlayan'ın sorularına yanıt veren Kalın, özel hayatına ve iş hayatına dair açıklamalarda bulundu. Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine verdiği talimatı aktardığı yer oldu.

"BÜTÜN BİLGİLER ORAYA AKIYOR"

Çağlayan'ın çalışma süreçlerine yönelik sorusunu yanıtlayan Kalın, "Öncelikle aranıyoruz ilgili kişiler tarafından. Bizim kendi telefonumuzdan. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'yle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kurduğumuz bir Devlet-Bilgi Enformasyon Merkezi var. Bütün bilgiler oraya akıyor. Mesela bir doğal afet oldu, deprem oldu Allah korusun; onun bilgileri anında oraya gelir" dedi.

"MÜDAHALE GEREKİYORSA GECESİNE BAKILMAZ"

Açıklamalarına devam eden Kalın, "Aranması gereken kişiler prensibine göre, belli bir hiyerarşi içerisinde aranır. Gece kaç olursa olsun. Konu acilse, müdahale gerekiyorsa, sizin alakanızı gerektiriyorsa gecesine bakılmaz. Kalkarsınız, o konuyla ilgilenirsiniz. Eğer fiziki olarak mümkünse toplantıya gidiyoruz. Ama o anda ilgili kişiler farklı yerlerde, o anda hemen telefon üzerinden bir trafik yürütülür, toplanmak gerekiyorsa toplanılır" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ BİR KONU OLDUĞUNDA GECE GÜNDÜZ DEMEDEN BENİ ARAYACAKSINIZ"

Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da iş disiplininin iyi olduğunu vurgulayan Kalın, "O hep böyle söyler: 'Önemli bir konu olduğunda, gece gündüz demeden beni arayacaksınız.' Talimattır bu. Çok acil bir konu olduğunda, gece 2'de, 3'te, 4'te Cumhurbaşkanımızı uyandırdığımız durumlar olmuştur" dedi.

İbrahim Kalın, Erdoğan'ın talimatını YouTube'da açıkladı: Gece gündüz demeden beni arayacaksınız

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